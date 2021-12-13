Yolcu otobüsünün çarptığı traktörün sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolcu otobüsünün çarptığı traktörün sürücüsü öldü

Yolcu otobüsünün çarptığı traktörün sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde otobüsün çarptığı traktörün sürücüsü Seyit Ahmet Kaya, yaşamını yitirdi.

YENİÇAĞA, BOLU (DHA) - BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde otobüsün çarptığı traktörün sürücüsü Seyit Ahmet Kaya, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında D-100 kara yolu Yeniçağa ilçe merkezinde meydana geldi. Bolu istikametine giden Niyazi Duran idaresindeki 14 FJ 189 plakalı yolcu otobüsü, Seyit Ahmet Kaya yönetimindeki 14 DV 189 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör hurdaya döndü. Kazanın ardından vatandaşlar yaralanan sürücünün yardımına koşarken olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Seyit Ahmet Kaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yolcu otobüsünün çarptığı traktörün sürücüsü öldü

Yolcu otobüsünün çarptığı traktörün sürücüsü öldü

Yolcu otobüsünün çarptığı traktörün sürücüsü öldü

Yolcu otobüsünün çarptığı traktörün sürücüsü öldü

Yolcu otobüsünün çarptığı traktörün sürücüsü öldü

Yolcu otobüsünün çarptığı traktörün sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title