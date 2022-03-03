Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu - Haberler

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Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu

Demirören Haber Ajansı, Alişan Koyuncu - Güncel
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KOCAELİ'de, yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri takibe aldığı bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği, koltuğun üzerine çıkıp el bagajlarının konulduğu alanın üzerindeki tavana tepki verdi. Bunun üzerine tavan döşemeleri söküldü. Paketler halinde 126 kilo uyuşturucu ele geçti. Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu sosyal medya hesabından operasyonun görüntülerini paylaştı.


Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu

Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu

Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu

Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu

Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu

Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu

Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu

Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu

Yolcu otobüsünün tavanına gizlenen 126 kilo eroini narkotik köpeği buldu

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kocaeli, Eroin, Güncel, Haberler

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