Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 2 yaralı
Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Aksoy idaresindeki 34 GV 7516 plakalı yolcu otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu Bozcaali Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak dolgu alanına girdi.
Kaza sırasında yolcu bulunmayan otobüsün sürücüsü Aksoy ile muavin Eren Yücel yaralandı.
Görele Devlet Hastanesi kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.