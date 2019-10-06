Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 2 yaralı

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 2 yaralı

Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

06.10.2019 18:23
Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 2 yaralı

Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Aksoy idaresindeki 34 GV 7516 plakalı yolcu otobüsü, Karadeniz Sahil Yolu Bozcaali Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak dolgu alanına girdi.

Kaza sırasında yolcu bulunmayan otobüsün sürücüsü Aksoy ile muavin Eren Yücel yaralandı.

Görele Devlet Hastanesi kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et