Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 4 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da otomobil, TIR ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı.

BURSA'da otomobil, TIR ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yolcu otobüsünün sürücüsü ve muavinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, TIR sürücüsü Ercan D. gözaltına alındı. TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Nuri Akın, TIR'ın sol şeritte hızlı gittiğini belirterek, "Ben sol şeritte giderken arkamdaki TIR bana çarptı. Bana göre hızlı kullanıyordu. Sağdaki araç beni sıkıştırdı. TIR bana çarpınca arkadaki otobüs de TIR'a çarpmış" dedi.

Kaza, öğle saatlerinde İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu Çağlayan mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre sol şeritte ilerleyen Ercan D. yönetimindeki 16 LDP 69 plakalı TIR, Nuri Akın yönetimindeki 16 AHK 944 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu sırada Hıdır Selçuk idaresindeki 16 AAJ 305 plakalı yolcu otobüsü, kaza yapan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsünün sürücüsü Hıdır Selçuk ve muavin İbrahim Atmaca, otobüste sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Selçuk ve Atmaca, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan otobüs sürücüsü ve muavinle TIR'ın çarptığı otomobilde hafif şekilde yaralanan Ayşenur Akın ile Fatma Akın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüs sürücüsü ve muavinin sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

'TIR SOL ŞERİTTEN HIZLI GELİYORDU'

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Nuri Akın, TIR'ın sol şeritte hızlı gittiğini belirterek, "Benim aracımda 2 yaralı var, durumları iyi. Ben sol şeritte giderken arkamdaki TIR bana çarptı. Bana göre hızlı kullanıyordu. Sağdaki araç beni sıkıştırdı. Aslında sol taraftaki bariyerlere doğru kaçmaya çalıştım ama yapamadım. TIR bana çarpınca arkadaki otobüs de TIR'a çarpmış. Orada da şoför ve muavin yaralıydı" dedi.Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, TIR sürücüsü Ercan D. gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 4 yaralı
Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 4 yaralı
Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 4 yaralı
Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 4 yaralı
Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 4 yaralı
Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 4 yaralı
Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 4 yaralı
Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 4 yaralı
Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Mahir Ünal Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 14:21:07. #1.14#
title