Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 14 yaralı
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Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 14 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

29.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:54

Van'ın Muradiye ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Mehmet Rıfat Gencer idaresindeki 65 V 2065 plakalı minibüs, ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Ovapınar Üçyol kavşağında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 13 kişi, ambulanslarla Muradiye ve Erciş Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Jandarma kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 14 yaralı

Kaynak: AA

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