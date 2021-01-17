YOLCU BİLİNÇ KAYBI YAŞADI, UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI
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YOLCU BİLİNÇ KAYBI YAŞADI, UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

17.01.2021 10:20 | Son Güncelleme: 17.01.2021 10:29
YOLCU BİLİNÇ KAYBI YAŞADI, UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan bir yolcu aniden bilinç kaybı yaşadı.

SAMSUN- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan bir yolcu aniden bilinç kaybı yaşadı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen olayda Pegasus Havayolları'nın Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçağındaki bir kadın yolcu, aniden bilinç kaybı yaşadı. Bunun üzerine yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı. İlk müdahalenin ardından kabin görevlileri pilota bilgi verdi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak,  saatt 08.45 sıralarında havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Bilinç kaybı yaşayan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı ise seferini tamamlamak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaparak Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

Görüntü dökümü:

-----------------Pegasus Havayolları'na ait uçaktan görüntüler-Bilinç kaybı yaşayan yolcudan görüntüler-Yolcunun ambulansa binişi

-Detay görüntüler 


- İstanbul
YOLCU BİLİNÇ KAYBI YAŞADI, UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI
YOLCU BİLİNÇ KAYBI YAŞADI, UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim YILDIZ

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