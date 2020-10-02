Yol tartışması sokağı ringe çevirdi, boks maçını aratmayan kavga kameralara yansıdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yol tartışması sokağı ringe çevirdi, boks maçını aratmayan kavga kameralara yansıdı

02.10.2020 09:28 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:34

Beylikdüzü'nde yol tartışması yüzünden birbirine giren iki sürücü, caddeyi boks ringine çevirdi. Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırma çalışmaları sonuçsuz kalırken, kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde, iki sürücü yol verme nedeniyle tartışma yaşadı. Araçlarını durdurarak aşağı inen sürücüler, yol ortasında birbirine girdi. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ayırmak için ikilinin yanına koşsalar da öfkeli sürücüleri kimse durduramadı. Tekme, yumruk ve tokatların havada uçuştuğu kavga yüzünden trafikte bir süre aksaklık meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, birbirinden şikayetçi olan sürücüleri sakinleştirip karakola götürdü.

Yol tartışması sokağı ringe çevirdi, boks maçını aratmayan kavga kameralara yansıdı

BOKS MAÇINI ARATMADI

İki sürücünün boks maçını aratmayan kavgası ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda önce bir sürücünün aracından inip, diğer arabaya doğru koştuğu görülüyor. Daha sonra diğer sürücünün de aracından inip saldırması kameralara yansıyor. Kavga sırasında ikilinin tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı, vatandaşların kavgayı ayıramadıkları görülüyor.

Yol tartışması sokağı ringe çevirdi, boks maçını aratmayan kavga kameralara yansıdı
Yol tartışması sokağı ringe çevirdi, boks maçını aratmayan kavga kameralara yansıdı
Yol tartışması sokağı ringe çevirdi, boks maçını aratmayan kavga kameralara yansıdı
Yol tartışması sokağı ringe çevirdi, boks maçını aratmayan kavga kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Muharrem İnce Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Türkan Şoray Özlem Yıldız
Spor Erol Bulut Eddie Newton Ali Palabıyık Steven Gerrard Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Uefa Türk Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yol tartışması sokağı ringe çevirdi, boks maçını aratmayan kavga kameralara yansıdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 10:33:47. #1.15#
title