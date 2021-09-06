Yol kontrolünde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
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Yol kontrolünde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Yol kontrolünde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce(İHA) – Düzce'nin Gümüşova İlçesi'nde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurarak arama yaptıkları otomobilde esrar maddesi ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Düzce(İHA) – Düzce'nin Gümüşova İlçesi'nde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurarak arama yaptıkları otomobilde esrar maddesi ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Düzce'nin Gümüşova İlçesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri D-100 Karayolu üzerinde yol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında A.Ç.G.'nin kullandığı otomobilden şüphelenen jandarma ekipleri, otomobilde yaptıkları aramada 18 gram esrar maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu ile yakalanan şahıs, gözaltına alınarak Düzce İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olay hakkında inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Yol kontrolünde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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