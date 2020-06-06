Yol kenarındaki dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi, öldü
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Yol kenarındaki dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi, öldü

ADANA'da, su birikintisine girip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki dorseye çarpan otomobildeki mahalle bekçisi Muhammet Ali Öksüz ile Önder Büyükçiçek, hayatını kaybetti.

Yol kenarındaki dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi, öldü
06.06.2020 03:12 | Son Güncelleme: 06.06.2020 03:15

ADANA'da, su birikintisine girip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki dorseye çarpan otomobildeki mahalle bekçisi Muhammet Ali Öksüz ile Önder Büyükçiçek, hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İzinli olduğu belirtilen mahalle bekçisi Muhammet Ali Öksüz yönetimindeki 01 ADF 022 plakalı otomobil, iddiaya göre çiftçilerin tarla sulamak için kullandığı drenaj suyunun yola taşması sonucu oluşan su birikintisinden geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolü yitirmesiyle yol kenarındaki dorseye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki Öksüz ile yanındaki arkadaşı Önder Büyükçiçek, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Öksüz ve Büyükçiçek'in sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve polisin yaptığı incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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