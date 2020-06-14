Yol kenarında yürüyen vatandaşlara çarpıp kaçtı: 4 yaralı
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Yol kenarında yürüyen vatandaşlara çarpıp kaçtı: 4 yaralı

Yol kenarında yürüyen vatandaşlara çarpıp kaçtı: 4 yaralı Eskişehir'de bir otomobilin yol kenarında yürüyen vatandaşlara çarpması sonucunda biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

14.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:42

Yol kenarında yürüyen vatandaşlara çarpıp kaçtı: 4 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir otomobilin yol kenarında yürüyen vatandaşlara çarpması sonucunda biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Emek Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde meydana geldi. Rıfat Y. idaresindeki 26 AN 836 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Nilgün K. (48), Ebru S.E. (20), Elvan H.C. ile Eymen C.'ye çarpıp kaçtı. Kaza sonrasında yaralanan 4 kişi 112 Acil servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Elvan H.C.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası kaçan sürücü hakkında, kazayı gören vatandaşların ifadesi sonrasında yakalama çalışması başlatıldı. Emniyet güçleri 71 Evler Mahallesi Batı Toroslar Sokak'ta Rıfat Y.'yi aracı ile birlikte yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan Rıfat Y.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Yol kenarında yürüyen vatandaşlara çarpıp kaçtı: 4 yaralı

Kaynak: İHA

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