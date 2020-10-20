Yol kenarında antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yol kenarında antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı

20.10.2020 22:35 | Son Güncelleme: 20.10.2020 23:07

Muş'ta sporcu arkadaşlarıysa Muş- Erzurum kara yolunda antrenman yapan Muşlu milli atlet İbrahim Karateker'e (18) otomobil çarptı.

Muş'ta sporcu arkadaşlarıysa Muş- Erzurum kara yolunda antrenman yapan Muşlu milli atlet İbrahim Karateker'e (18) otomobil çarptı.

Muş-Erzurum kara yolunun Karasu Köprüsü mevkisinde sporcu arkadaşlarıyla yolda koşan Karateker'e, henüz plakası belirlenemeyen bir otomobil arkasından çarparak kaçtı.

Yaralanan milli atlet Karateker, olay yerine çağırılan ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi gördüğü serviste AA muhabirine açıklama yapan Karateker, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Karateker, "Yol kenarında antrenman yaparken arkadan gelen otomobil arkadan çarptı ve durmadan kaçtı. Aracın kime ait olduğunu bilmiyorum. Daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla beni hastaneye kaldırarak tedavi altına aldılar." diye konuştu.

Muş Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan Dr. Mehmet Mücahit Eken ise "Milli atlet geçirdiği trafik kazası sonucu ambulansla acil servisine getirildi. Burada tedavi altına alınan hastanın çekilen tipografisinde herhangi bir kırık çıkık ve anormal duruma saplanmadı. Taramaya bağlı bir ağrı mevcut. Şu anda tedavisi devam ediyor. Kısa bir sürede taburcu edeceğiz." dedi.

Yol kenarında antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı
Yol kenarında antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı
Yol kenarında antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı
Yol kenarında antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Derviş Zaim Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Babel Falcao Tisserand Serdar Aziz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ekim Galatasaray Sosyal Medya Şampiyonlar Ligi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yol kenarında antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e otomobil çarptı - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 23:07:19. #1.15#
title