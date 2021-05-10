Yol inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın
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Yol inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın

İhlas Haber Ajansı / ADEM DEMİRKIRAN - Haberler | 3. Sayfa

Yol inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın Artvin'de yol ve viyadük inşaatlarında çalışan işçilerin kaldığı şantiyede yangın çıktı.

Yol inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın

ARTVİN - Artvin'de yol ve viyadük inşaatlarında çalışan işçilerin kaldığı şantiyede yangın çıktı. İşçilerin yatakhane olarak kullandığı 20 odalı konteyner tamamen yanarken ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken konteynerler kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çevreli Köyü yeniden yerleşim yeri kapsamında yol ve viyadük inşaatlarında çalışan 50 işçinin kaldığı şantiyede saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin yatakhane olarak kullandığı 20 odalı konteyner henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri konteynerlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yol inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın
Yol inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın
Yol inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın
Yol inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM DEMİRKIRAN

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