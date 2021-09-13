Son dakika gündem: YOL ÇALIŞMASINDA KAYALARIN ALTINDA KALAN OPERATÖR ÖLDÜ - Haberler
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Son dakika gündem: YOL ÇALIŞMASINDA KAYALARIN ALTINDA KALAN OPERATÖR ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ERZURUM'un İspir ilçesinde yol genişletme çalışması yapan iş makinesi operatörü Mustafa Şahan (27), dağdan kopan kayaların altında kalarak hayatını kaybetti.

ERZURUM'un İspir ilçesinde yol genişletme çalışması yapan iş makinesi operatörü Mustafa Şahan (27), dağdan kopan kayaların altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında İspir'e bağlı Gültepe Mahallesi'ne 150 metre mesafedeki Devletler mevkisinde meydana geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde görevli iş makinesi operatörü Mustafa Şahan'ın, yol genişletme çalışması yaptığı sırada heyelan yaşandı. Bu sırada dağdan kopan kayalar, iş makinesi ile Mustafa Şahan'ın üzerine düştü. Çevredekilerin büyük çabasıyla kurtarılan Şahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Görgü tanıkları, iş makinesi operatörünün çalıştığı bölgede heyelan olacağından korktuğunu ileri sürerek, "Yolun altına kepçeyi vurunca dağ kayıyor. İşe başlamadan öncede de korkuyormuş. Dağ aşağı kayınca operatör rahmetli oldu" dedi.

Son dakika gündem: YOL ÇALIŞMASINDA KAYALARIN ALTINDA KALAN OPERATÖR ÖLDÜ

Son dakika gündem: YOL ÇALIŞMASINDA KAYALARIN ALTINDA KALAN OPERATÖR ÖLDÜ

Son dakika gündem: YOL ÇALIŞMASINDA KAYALARIN ALTINDA KALAN OPERATÖR ÖLDÜ

Son dakika gündem: YOL ÇALIŞMASINDA KAYALARIN ALTINDA KALAN OPERATÖR ÖLDÜ

Son dakika gündem: YOL ÇALIŞMASINDA KAYALARIN ALTINDA KALAN OPERATÖR ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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