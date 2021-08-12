Yol Çalışmaları Kafaca'da devam ediyor
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Yol Çalışmaları Kafaca'da devam ediyor

Yol Çalışmaları Kafaca'da devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Menteşe Belediyesi ilçenin her noktasının daha güvenli ve modern yollara sahip olması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda belediye ekipleri tarafından Kafaca Mahallesi'nde beton yol kaplama çalışması yapılıyor.

Menteşe'nin tüm mahallelerinin konforlu ve modern yollara sahip olması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe'ye bağlı 66 mahallede de yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Kırsal mahallelerde yol çalışmalarının yanı sıra halkın ve üreticilerin de her türlü talebine cevap vermeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Gümüş, "Kırsal kentsel ayrımı yapmadan tüm mahallelerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkımızın ve üreticilerimizin her türlü ihtiyacına cevap vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda iş makinamız Kafaca Sulama Kooperatifine ait araziye boru döşenebilmesi için su kanalı açma çalışması yapmaya devam ediyor. Öte yandan yine Kafaca Mahallemizin Meşelik Caddesinde ekiplerimiz tarafından beton yol kaplama çalışması yapılıyor. Yapılan çalışmalar ile yol hem araç, hem de yaya trafiği için daha güvenli hale geliyor. Amacımız kırsal mahallelerinde ilçe merkezi gibi güvenli yollara sahip olmasıdır. Bu hedefle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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