Yol çalışmaları hem merkezde hem kırsalda devam ediyor Süleymanpaşa Belediyesi hem merkez hem kırsal mahallelerde yol yapım onarım ve kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi hem merkez hem kırsal mahallelerde yol yapım onarım ve kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Merkezdeki Değirmenaltı, Çınarlı ve Bahçelievler mahallelerinin yanı sıra Karacakılavuz ve Banarlı kırsal mahallelerinde de çalışmalar hız kesmeden sürerken, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel çalışmaları yerinde takip ediyor.

Kırsal mahallelerin yol ihtiyaçlarına cevap vermek için harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Banarlı ve Karacakılavuz mahallelerinde çalışmalara başladı. Özellikle Süleymanpaşa'nın en büyük kırsal mahallesi olan Karacakılavuz'da ana caddeler başta olmak üzere birçok noktada yol yapım ve onarım faaliyetlerine hız verildi. Çalışmaları yerinden takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bir yandan ekiplere nezaret ederken diğer yandan Karacakılavuzlu vatandaşlarla sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Yüksel, "Karacakılavuz Mahallemizde devam eden yol ve kaldırım yenileme çalışmalarımızı yerinde inceleyerek bilgi aldık. Başkan Yardımcımız Gökhan Saygı ile birlikte ziyaret ettiğimiz mahallemizd vatandaşlarımızla sohbet ederek, esnafımıza hayırlı işler diledik. Kısa sürede buradaki çalışmalarımızı tamamlayarak Karacakılavuzlu hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız" diye konuştu.

Yüksel, ayrıca Banarlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen çocuk parkı, düğün salonu ve yol çalışmalarını da yakından takip etti.

Merkez mahallelerde yol sorunu ortadan kaldırılıyor

Kırsal mahallelerin yanı sıra merkez mahallelerde de asfalt çalışmaları sürüyor. Çınarlı Mahallesi Şehit Osman Caddesi üzerinde ikinci etap asfalt çalışmalarına başlandı. Yol ve kaldırım çalışmalarının sürdüğü caddenin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Ayrıca Değirmenaltı ve Bahçelievler mahallelerinde Hasan Ağa ve Kadir İnanır Sokak asfaltla kaplanarak, burada yaşayan vatandaşların yol sorunu da ortadan kaldırılıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, "Çınarlı Mahallesi Şehit Osman Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde 1. etabını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz bölgede 2. etap asfaltlama çalışmalarına başladık. Cadde boyunca yapacağımız yol ve kaldırım yenileme çalışmalarını AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanımız Sezayi Çetin, Belediye Başkan Yardımcımız Hüseyin Uzunlar, Belediye Meclis Üyelerimiz Fedai Yüksel ve Muhammet Karaman ile birlikte yerinde inceleyerek, ekiplerimize kolaylıklar diledik. Devam eden çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulanarak, vatandaşlarımızla sohbet ettik. Havalar müsaade ettiği müddetçe gece gündüz demeden yol çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaz sonuna kadar yıllardır el değmemiş ve ihmal edilmiş bütün yollarımıza el atarak Süleymanpaşamızın yol sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA