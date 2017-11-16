Yol Arkadaşıydı, Hayat Arkadaşı Oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dağcılık kulübünde tanışan ikişer çocuk ve ikişer torun sahibi çift, belediye başkanı Turgay Şirin'in kıydığı nikahla dünya evine girdi.



Turgutlu Dağcılık Kulübü (TURDAK) üyesi 54 yaşındaki Perihan Hasergin ve 58 yaşındaki İrfan Oğultekin (58), Turgutlu Belediyesi Nikah salonundan Belediye Başkanı Turgay Şirin'in kıydığı nikahla evlendi.



İkişer çocukları ve ikişer de torunları olan çift, kıyılan nikah sonrası beş yıllık beraberliklerini evliliğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadı.



İrfan Oğultekin'le 2013 yılında başladığı dağ yürüyüşlerinde tanıştığını ifade eden Perihan Hasergin, nikah sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yürüyüşlerde ekip arkadaşı olan Oğultekin'in aradan geçen beş yılın sonunda geçtiğimiz ay evlenme teklifinde bulunduğunu, kendisinin de kabul ettiğini dile getirdi.



Oğultekin ise, uzun yıllardan beri Hasergin'in dağ yürüyüşlerinde kendisine eşlik ettiğini, zaman içinde oluşan evlilik düşüncesinin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.



Çiftleri, kıyılan nikah sonrası akrabaları ve davetliler tebrik etti.