Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım oyuncuları ve Yol Arkadaşım özeti!
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Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım oyuncuları ve Yol Arkadaşım özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yol Arkadaşım filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yol Arkadaşım konusu, Yol Arkadaşım özeti ve Yol Arkadaşım oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yol Arkadaşım filminin detayları…

15.01.2020 08:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:19
Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım oyuncuları ve Yol Arkadaşım özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 5 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yol Arkadaşımfilmini izleyecek olanların merak ettiği Yol Arkadaşımkonusu nedir, Yol Arkadaşımoyuncuları kimler ve Yol Arkadaşımözeti gibi konuları inceliyoruz.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

Başrollerini ve 'ın paylaştığı filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstleniyor.

YOL ARKADAŞIM OYUNCULARI VE KADROSU

Yol Arkadaşım Yönetmeni: Bedran Güzel

Yol Arkadaşım Oyuncuları: İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Eda Ece, Aslı Bekiroğlu, Emre Kınay

Yol Arkadaşım Türü: Komedi

Yol Arkadaşım Yapım Yılı: 2017 (110 dk)

Yol Arkadaşım Vizyon Tarihi: 25 Mayıs 2018 Cuma

Yol Arkadaşım Senaryosu: İbrahim Büyükak


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: Yol Arkadaşım filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım oyuncuları ve Yol Arkadaşım özeti!
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