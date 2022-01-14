Yol açılana kadar evde doğum yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yol açılana kadar evde doğum yaptı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Yol açılana kadar evde doğum yaptı Van'ın İpekyolu ilçesinde yoğun kardan dolayı kapalı olan yol açılana kadar hasta kadın doğum yaptı.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Yol açılana kadar evde doğum yaptı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde yoğun kardan dolayı kapalı olan yol açılana kadar hasta kadın doğum yaptı.

İlçenin Ortanca Mahallesi'nde ikamet eden Gülizar Yılmaz'ın sancıları başlayınca, yakınları sağlık ekibinden destek istedi. Hemen harekete geçen sağlık ekipleri, yoğun kar yağışından dolayı kapanan yoldan ilerleyemeyince Van Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesinin yolu açmasıyla 3 saatte hastaya ulaşabildi. Sağlık ekipleri ulaşıncaya kadar evde doğum yapan hasta, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yol açılana kadar evde doğum yaptı

Yol açılana kadar evde doğum yaptı

Yol açılana kadar evde doğum yaptı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title