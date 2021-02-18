Yoklama kaçağı bedelli affı 2021 yılında var mı? Asker kaçağı ve bakaya kalanlar için af çıkacak mı?

Askerlik tecil yaşının 29'dan 22'ye düşürülmesinden bihaber olan milyonlarca vatandaş, kaçak durumuna düştü. Asker kaçağı ve bakaya durumuna düşenlerin sayısının 500 bini bulduğunu dile getiren Milletvekili Ahmet Kaya, af çıkarılması talebinde bulundu. Peki, Yoklama kaçağı bedelli affı 2021 yılında var mı? Asker kaçağı için af çıkacak mı?

Yeni askerlik sistemiyle beraber, üniversite öğrencisi olan veya başka nedenlerden dolayı askerlik görevini erteletme, yani tecil ettirme yaşı aşağı çekildi. Bilindiği üzere yoklama kaçağı olanların ve bakaya kalanların bedelli askerlikten faydalanamıyor.

ASKER KAÇAĞI VE BAKAYA KALANLAR İÇİN AF ÇIKAR MI?

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasa ile lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırı, 22'ye düşürüldü. Yasa değişikliğinden haberi olmayan binlerce genç, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düştü. 2021 yılı için yoklama kaçağı bedelli affı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAKAN AKAR: "AF ÇALIŞMAMIZ YOK"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, net bir şekilde 'af yok' diyerek bedelli affı tartışmalarına son verdi. Bakan Akar, "Bildiğiniz gibi yeni bir kanun yapıldı, 1927'de çıkarılan kanun delik deşik olmuştu. Bir bütünlük olsun, bir adalet olsun, bir eşitlik olsun diye tüm partilerimizi de ziyaret etmek suretiyle teferruatlı bir çalışmadan sonra bir kanun gerçekleşti. Bu kanun haziran ayında çıktı ve kasım ayına kadar da bedelli gençlerimizin müracaatı söz konusuydu; etmediler, şimdi af diyorlar. Dolayısıyla sistemin üzerindeki bu giriş ve çıkışlara çok talepler var; dolayısıyla, yeni baştan tekrar 1920'den beri yönetilemez hâle gelen Askerlik Kanunu'nda benzer bir duruma düşmemek için şu anda bizim bir af çalışmamız yok, durumu takip ediyoruz" dedi.

'BAKAYA KALMAK' NE DEMEK?

1111 sayılı Askerlik Kanunu'nda yer alan bilgiye göre; asker edildikleri halde istenildikleri sırada gelmeyenlere veya gelip de askerlik yapacakları kıtalara gitmeksizin toplandıkları yerlerden veya yollardan savuşanlara 'bakaya' deniliyor.

Sevkten önceki veya sonraki iki ay içinde çocuğunun doğması nedeniyle askerlik şubesine gelemeyecek olanlar, bu mazeretlerini kanıtlayan belgeleri askerlik şubesinde bulundururlar. Bunlar hakkında bakaya işlemi yapılmaz. Bu mazeretler dışındaki nedenlerle sevkin son gününe kadar askerlik şubesine gelmeyenler ile gelip de sevk evrakını alanlardan, kendilerine verilen yol süresi sonunda birliğine katılmayanlar, bakaya olarak kabul edilirler.

Tâbi oldukları celp döneminde silah altına alınacakları bildirilmiş olan yedek subay aday adaylarından, sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırmak maksadıyla belirlenen tarihlerde yurt içinde askerlik şubesi başkanlıklarına gelmeyenler, yabancı ülkelerde bulundukları yerin elçilik veya konsolosluklarına müracaat etmeyenler ile sınıflandırılan yedek subay adaylarından askerlik şubesi başkanlıklarına gelip sevk tarihlerinde sevk evrakını almayanlar yahut sevk evrakını alıp kendilerine verilen yol süresi sonunda sınıf okulu veya eğitim merkezine katılmayanlardan birinci fıkrada belirtilen mazeretleri bulunmadığı anlaşılanlar bakaya olarak kabul edilirler.

Bakayalar, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilirler. Yakalanarak muhafaza altına alınan yükümlüler, vakit geçirmeksizin ve en geç yirmi dört saat içerisinde en yakın askerlik şubesine getirilirler. Askerlik şubesince teslim alınamayan yükümlüler, ilgili kolluk kuvveti tarafından hazırlanan tutanağa istinaden derhal serbest bırakılırlar.