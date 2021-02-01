Yoklama başvurusu nedir? ASAL yoklama başvurusu nasıl yapılır?

Yoklama başvurusu nedir sorusunun yanıtı askere gidecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Askerlik yapacak çağa gelen vatandaşların, askere uygun olup olmamasına askerlik yoklamasıyla birlikte bakılıyor. Peki, yoklama başvurusu nedir? ASAL yoklama başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı duyuruda "1 Ocak 2021'de askerlik çağına girecek 2002 doğumlu yükümlülerden kanuni erteleme hakkı bulunmayanlar ile ertelemeleri 2021 yılı içinde sona ereceklerin 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihlerinde yoklamalarını yaptırmaları gerekiyor" diye belirtti. 2021'nin ilk günlerinde araştırmalar hızlandı. Peki, Askerlik yoklaması nasıl yapılır? Yoklama kaçağı nedir?

YOKLAMA BAŞVURUSU NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı iş birliğinde başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri Projesi" kapsamında yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formları e-Devlet sistemi üzerinden dolduruluyor ve aile hekimine giderek yoklama işlemleri yapılıyor. Askerlik yoklaması yapılması gerekenler şu şekilde:

1) Askerlik yoklamasını yaptırabilmek için öncelikle e Devlet sitesine giriş yapmanız gerek. E-devlet (turkiye.gov.tr) sitesine giriş yapabilmek için de e Devlet şifrenizin olması gerekmekte. E-Devlet şifresine sahip değilseniz, size en yakın PTT şubesine giderek şifrenizi 2 TL karşılığında alabilirsiniz. Zarf içerisinde teslim edilen şifre ve TC kimlik numaranız birlikte e-Devlet (turkiye.gov.tr) sitesine giriş yapın. Eğer daha önce e-Devlet şifresi aldıysanız ve e-Devlet sitesine giriş yapabiliyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz.

2) Siteye giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "ASAL Yoklama İşlemleri" yazıp, "ASAL Yoklama İşlemleri" başlığı altında bulunan "ASAL Yoklama Başvurusu" bölümüne tıklayıp yoklama işlemlerini yapabilirsiniz. Bu bölümde askere sevk işleminizi ve askerlik tecil işlemlerinizi yapabilirsiniz.

3) ASAL Yoklama Başvurusu bölümünde sizden bir takım bilgileri girmeniz istenecek. Bu bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu alanda fotoğraf yükleme bölümü karşınıza gelecek. Buraya JPEG yada JPG formatında vesikalık fotoğrafınızı yüklemeniz gerekiyor. Fotoğrafınızı yükledikten sonra Sınıflandırmaya Esas Ek Bilgi Formu ve Yoklamada Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formunu dolduracaksınız. Bu formları doldurduktan sonra çıktı almayın. Form doldurma işlemi bittikten sonra kayıtlı olduğunuz Aile Hekimine, TC Kimlik Kartınızı ve varsa sağlık durumunuzu gösterir raporları da yanınıza alarak başvuruda bulunacaksınız. Aile hekimi tarafından muayeneniz yapılacak.

4) Aile hekimi sizi muayene ettikten sonra eğer "Askerliğe Elverişlidir" kararı verirse, yoklama işleminiz bitmiş olacak. Aile hekimi "askere elverişlidir" diye giriş yapınca sistem otomatik olarak tüm bilgilerinizi elektronik ortamda askerlik şubesine gönderecek. Sizin bir daha şubeye gitmenize ya da e-Devlet sitesinde tekrar işlem yapmanıza gerek kalmayacak.

ASAL.YOKLAMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara denilmektedir.