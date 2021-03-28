YÖKDİL sınavı pandemi tedbirleriyle yapıldı

Türkiye genelinde Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) pandemi tedbirleriyle birlikte gerçekleştirildi.
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Türkiye genelinde Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) pandemi tedbirleriyle birlikte gerçekleştirildi.
Yurt genelindeki YÖKDİL sınavı Eskişehir'de üniversitelerde yapıldı. Saat 10.00'da girişlerin kapandığı sınav, saat 10.15'te başladı. 180 dakika sürecek olan sınav için adaylar binaya pandemi tedbirleri kapsamında ateş ölçümüyle alındı. Sınav binalarının girişlerinde uzun kuyruklar oluşurken, giriş kapılarında öğrencilere maske, dezenfektan ve kolonyalı mendil dağıtıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı