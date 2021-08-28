YÖKDİL saat kaçta? YÖKDİL bu hafta mı?

YÖKDİL sınavı için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda YÖKDİL sınavının giriş ve çıkış saati araştırılıyor. Peki YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak? YÖKDİL saat kaçta? YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YÖKDİL kaç dakika?