YÖKDİL saat kaçta? YÖKDİL bu hafta mı?
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YÖKDİL saat kaçta? YÖKDİL bu hafta mı?

YÖKDİL saat kaçta? YÖKDİL bu hafta mı?
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YÖKDİL sınavı için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda YÖKDİL sınavının giriş ve çıkış saati araştırılıyor. Peki YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak? YÖKDİL saat kaçta? YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YÖKDİL kaç dakika?

YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için geri sayılırken sınav süresi ile başlaşngıç ve bitiş saatleri araştırılmaya başlandı. YÖKDİL sınavı 29 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YÖKDİL SAAT KAÇTA?

YÖKDİL sınavına geri sayılıyor. 2021 YÖKDİL/2 bu hafta sonu yani 29 Ağustos tarihinde başlayacak.

YÖKDİL sınav süresi 180 dakikadır. YÖKDİL sınavı 29 Ağustos saat 10.15'te başlayacak ve 13.15'te sona erecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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YÖKDİL saat kaçta? YÖKDİL bu hafta mı? - Haberler
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