YÖKDİL geç başvuru günü bugün! YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır?

28.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:00

Yüksek öğretim kurumlarından herhangirinden mezun olan adayların akademik kariyer planı kapsamında girmek istediği YÖKDİL/1 sınavı 1 Mart'ta gerçekleşecek. YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar? YÖKDİL başvuru şartları neler? Başvuru merkezleri ve başvuru kılavuzu http://www.osym.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı. İşte detaylar...

YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU İŞLEMİ BAŞLADI

1 Mart tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek YÖKDİL sınavı için başvurular 8 - 16 Ocak tarihinde alındı. Başvurularını belirtilen tarihlerde yapamayan adaylar için geç başvuru günü 28 Ocak olarak açıklandı. YÖKDİL/1 sınavı geç başvuru ücreti ise 195 TL'dir.

YÖKDİL/1 geç başvuru işlemi için tıklayın...

YÖKDİL BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Sınava; Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek isteyen adaylar katılabilecekler.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YABANCI DİL SINAVI (YÖKDİL) KILAVUZU...

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM yabancı dil sınavı başvurularını elektronik ortamda alacaktır. Bun agöre adaylar şu başvuru yollarını izleyecek:

a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:

* Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır. Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

c) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.