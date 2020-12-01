YÖKDİL/2 ertelendi mi? ÖSYM son dakika 13 Aralık 2020 YÖKDİL/2 iptal mi edildi? YÖKDİL/2 ne zaman?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler, sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüs kullanımı, kamu kuruluşları mesai saati düzenlemesi gibi pek çok konuya değinildi. Bu kapsamda, YÖKDİL/2 ertelendi mi? ÖSYM son dakika YÖKDİL/2 iptal mi edildi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından 2020 YÖKDİL/2 sınavının akıbeti merak edilmeye başlandı. Peki YÖKDİL/2 ertelendi mi? YÖKDİL/2 sınavı iptal mi edildi? İşte detaylar...
YÖKDİL/2 ERTELENDİ Mİ?
Kabine toplantısı sonrası haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. 06 Aralık 2020 tarihinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) düzenlenecekti. Binlerce aday "ALES sınavı iptal mi edildi?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
ÖSYM, ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe erteledi.
13 ARALIK YÖKDİL/2 SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ?
Konu ile ilgili ÖSYM'den ilk açıklama geldi. YÖKDİL/2 sınavına girecek olan öğrenciler ve gözetmenlerin hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacağı belli oldu.
ÖSYM, ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe erteledi.