YÖKDİL/2 ertelendi mi? ÖSYM son dakika 13 Aralık 2020 YÖKDİL/2 iptal mi edildi? YÖKDİL/2 ne zaman?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler, sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüs kullanımı, kamu kuruluşları mesai saati düzenlemesi gibi pek çok konuya değinildi. Bu kapsamda, YÖKDİL/2 ertelendi mi? ÖSYM son dakika YÖKDİL/2 iptal mi edildi?