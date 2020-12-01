YÖKDİL/2 ertelendi mi? ÖSYM son dakika 13 Aralık 2020 YÖKDİL/2 iptal mi edildi? YÖKDİL/2 ne zaman?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

YÖKDİL/2 ertelendi mi? ÖSYM son dakika 13 Aralık 2020 YÖKDİL/2 iptal mi edildi? YÖKDİL/2 ne zaman?

01.12.2020 15:38 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:11
YÖKDİL/2 ertelendi mi? ÖSYM son dakika 13 Aralık 2020 YÖKDİL/2 iptal mi edildi? YÖKDİL/2 ne zaman?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler, sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüs kullanımı, kamu kuruluşları mesai saati düzenlemesi gibi pek çok konuya değinildi. Bu kapsamda, YÖKDİL/2 ertelendi mi? ÖSYM son dakika YÖKDİL/2 iptal mi edildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından 2020 YÖKDİL/2 sınavının akıbeti merak edilmeye başlandı. Peki YÖKDİL/2 ertelendi mi? YÖKDİL/2 sınavı iptal mi edildi? İşte detaylar...

YÖKDİL/2 ERTELENDİ Mİ?

Kabine toplantısı sonrası haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. 06 Aralık 2020 tarihinde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) düzenlenecekti. Binlerce aday "ALES sınavı iptal mi edildi?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

ÖSYM, ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe erteledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

ÖYSM, koronavirüs tedbirleri kapsamında ALES dahil yedi sınavı erteledi
ÖYSM, koronavirüs tedbirleri kapsamında ALES dahil yedi sınavı erteledi
TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
Kendini tavana asarak intihar etti, arkasında bıraktığı notun her satırı yürek dağladı
Kendini tavana asarak intihar etti, arkasında bıraktığı notun her satırı yürek dağladı

13 ARALIK YÖKDİL/2 SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Konu ile ilgili ÖSYM'den ilk açıklama geldi. YÖKDİL/2 sınavına girecek olan öğrenciler ve gözetmenlerin hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacağı belli oldu.

ÖSYM, ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe erteledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

ÖYSM, koronavirüs tedbirleri kapsamında ALES dahil yedi sınavı erteledi
ÖYSM, koronavirüs tedbirleri kapsamında ALES dahil yedi sınavı erteledi
TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
Kendini tavana asarak intihar etti, arkasında bıraktığı notun her satırı yürek dağladı
Kendini tavana asarak intihar etti, arkasında bıraktığı notun her satırı yürek dağladı

İlgili Haberler

ALES ertelendi mi? ÖSYM son dakika 6 Aralık ALES/2 iptal mi edildi?
ALES ertelendi mi? ÖSYM son dakika 6 Aralık ALES/2 iptal mi edildi?
YDUS ertelendi mi? ÖSYM son dakika 27 Aralık YDUS iptal mi edildi? YDUS ne zaman?
YDUS ertelendi mi? ÖSYM son dakika 27 Aralık YDUS iptal mi edildi? YDUS ne zaman?
Adanaspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç oynanacak mı, ertelendi mi?
Adanaspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç oynanacak mı, ertelendi mi?

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Osman Kavala Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı
Magazin Alişan Enes Batur İrem Derici Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Pazar Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: YÖKDİL/2 ertelendi mi? ÖSYM son dakika 13 Aralık 2020 YÖKDİL/2 iptal mi edildi? YÖKDİL/2 ne zaman? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 16:11:12. #1.14#
title