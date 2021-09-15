YÖKAK, Türk Eğitim Derneği Üniversitesine 5 yıl süreyle 'tam akreditasyon' hakkı verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YÖKAK, Türk Eğitim Derneği Üniversitesine 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" hakkı verdi

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
YÖKAK, Türk Eğitim Derneği Üniversitesine 5 yıl süreyle

Türk Eğitim Derneği (TED) Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından uygulanan "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazandı.

Türk Eğitim Derneği (TED) Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından uygulanan "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazandı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, TED Üniversitesi Çok Amaçlı Salonu'nda belgenin verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende, Türkiye'de eğitim öğretimde yaşanan değişliklerin dikkate alınarak, eğitim çalışmalarının yapılması gerektiğini belirtti.

Gençlerin eğitimde değişim ve dönüşüme yönelik beklentilerinin olduğuna işaret eden Elmas, şunları kaydetti:

"17 yaşındaki gençler bizlere bu değişimi ve dönüşümü yaptıracaklar, zorla yaptıracaklar. Gençlerimiz, 'Sen YÖK olarak üniversite açıyorsun, rektörlük olarak bölümler açıyorsun ama ben bu bölümlere gelmiyorum.' diyor. Bunların sinyallerini 2-3 senedir alıyoruz. Bu sene daha yoğun bir şekilde aldık. Biz her şey değişsin istiyoruz ama biz kendimiz değişmiyoruz. Dolayısıyla değişmesi gereken biziz."

Elmas, üniversiteler tarafından öğrencilere kazandırılması gereken yetkinliklerin salgın sürecinde en az yüzde 30-35'inin kazandırılamadığını aktararak, "Üniversiteler madem yüz yüze açıldı. O zaman üniversiteler, üniversitelerin bölümleri toplanıp, 'Biz, sizlere (öğrenciler) uzaktan bazı yetkinliklerimizi kazandıramadık. Size hafta içi, hafta sonu şu programı açıyoruz, buyurun gelin kazanamadığınız yetkinliklerinizi kazandıralım' diyecek." ifadelerini kullandı.

"Üniversiteler, dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak misyon ve hedeflerini belirliyor"

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, dünyadaki gelişmeleri ve ülkenin hedeflerini dikkate alarak misyon ve hedef belirleyen üniversitelerin, hedefleri uygulayıp kendine özgü mekanizmalarla sonuçlara baktığını ve böylece iç kalite güvence sistemi kurduğunu anlattı.

Elmas, YÖKAK'ın, üniversitelerin misyonlarına ve özelliklerine hiçbir zaman müdahale etmediğini ve bu değişimlere ait raporları kurulun internet sayfasında ayrıntılı paylaştıklarını dile getirerek, kurulun, bu değerlendirmedeki temel hedefinin, üniversiteden mezun olanların beklenen yeterliklere sahip olması, iş bulabilmeleri ve dünyaya kolay adapte olabilmeleri olduğunu aktardı.

Kurulun, Akreditasyon Kurulu ile bu değerlendirmeler çerçevesinde "tam akreditasyon" alacak üniversiteleri belirlediğini anlatan Prof. Dr. Muzaffer Elmas, şöyle devam etti:

"2020 yılında ilk kez uygulanmaya başlanan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye'deki üniversitelerin ulusal hedeflere katkısını ve dünyadaki görünürlüğünü artırmak amaçlanmaktadır. 2020 yılında başvuru yapan 60'a yakın üniversite içerisinden 9 üniversite (Akdeniz, Atatürk, Ege, Erciyes, İhsan Doğramacı Bilkent, İstanbul Teknik, Koç, Ondokuz Mayıs ve TED üniversiteleri) Kurumsal Akreditasyon Programını başarıyla tamamladı."

"TED sürekli iyileşerek mükemmelliğe doğru hızla ilerleyecek"

Elmas, YÖKAK Kurul Toplantısı'nda verilen kararla TED Üniversitesi'nin Temmuz 2021'den itibaren 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" almaya hak kazandığını duyurarak, şunları söyledi:

"Kendisini belirlediği seviye ile sonuç arasındaki en uyumlu kurumlardan biri TED Üniversitesi çıktı. Tam akreditasyon, TED Üniversitesinde mezunların beklenen yetkinliklere sahip olmasını, dünyaya kolay uyum sağlamasını, Ar-Ge'ye ve topluma katkı sağlamasını, ülkemizde olduğu kadar dünyadaki görünürlüğünün de artırılmasını güvence altına almaktadır. Bu aşamadan sonra üniversite sürekli iyileşerek mükemmelliğe doğru hızla ilerleyecektir."

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Tam Akreditasyon Belgesi'ni, Rektör Vekili Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'na takdim etti.

YÖKAK, Türk Eğitim Derneği Üniversitesine 5 yıl süreyle tam akreditasyon hakkı verdi

YÖKAK, Türk Eğitim Derneği Üniversitesine 5 yıl süreyle tam akreditasyon hakkı verdi

YÖKAK, Türk Eğitim Derneği Üniversitesine 5 yıl süreyle tam akreditasyon hakkı verdi

YÖKAK, Türk Eğitim Derneği Üniversitesine 5 yıl süreyle tam akreditasyon hakkı verdi

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Ziya Selçuk Ersin Tatar Süleyman Soylu Uğur İbrahim Altay
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe Kylie Jenner Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cristiano Mesut Özil Sergen Yalçın Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YÖKAK, Türk Eğitim Derneği Üniversitesine 5 yıl süreyle 'tam akreditasyon' hakkı verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 10:44:58. #1.17#