YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, BŞEÜ Senatosu'nun 270. toplantısına UZEM sistemiyle kartıldı
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, BŞEÜ Senatosu'nun 270. toplantısına UZEM sistemiyle kartıldı

26.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:48
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, BŞEÜ Senatosu'nun 270. toplantısına UZEM sistemiyle kartıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. Yekta Saraç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Senatosu'nun 270. toplantısına, üniversitenin geliştirdiği Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BŞEÜ-UZEM) sistemi üzerinden katıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. Yekta Saraç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Senatosu'nun 270. toplantısına, üniversitenin geliştirdiği Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BŞEÜ-UZEM) sistemi üzerinden katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, BŞEÜ'nün ümit veren performansıyla ileriki dönemlerde gittikçe artan bir şekilde ülkeye ve bilim hayatına katkıda bulunacağına inandığını ifade etti.

Pandemi sürecinde eğitimin dijital imkanlarla başarılı şekilde sürdürüldüğünü ancak bunun örgün öğretime bir alternatif olarak görülmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Saraç, şunları kaydetti:

"Hocayla öğrencinin bir arada olduğu, öğrencilerin sosyal alanlarda buluştuğu üniversite iklimini yeniden sağlamak adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, üniversitelerde çalışan akademik ve idari personele koruma amaçlı aşı yapılması için Sağlık Bakanlığına teklif sunduk. Amaçlarının yükseköğretimde yüz yüze eğitime kontrollü olarak başlanmasını sağlamak. Pandemi sürecinden sıfır hasarla çıkmanın mümkün olmadığını ve amaçlarının süreci en az hasarla geçirmek istiyoruz. Türk üniversitelerinin, bu dönemde örnek gösterilen pek çok yabancı üniversiteden önde bulunuyor."

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir de BŞEÜ bünyesinde kurulan Tıp Fakültesinin bölgenin çehresini değiştirecek önemli bir gelişme olduğunun altını çizerek, pandemi süreciyle birlikte başlayan uzaktan eğitim süreci, YÖK Gelecek Projesi kapsamında öncelikli ve özellikli alanlarda yürütülen çalışmalar, ihtisaslaşma ve değişim programları konularında bilgiler sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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