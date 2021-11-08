YÖK Başkanı Özvar'dan Vali Canbolat'a Ziyaret - Haberler
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YÖK Başkanı Özvar'dan Vali Canbolat'a Ziyaret

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YÖK Başkanı Özvar'dan Vali Canbolat'a Ziyaret

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

BURSA (Habermetre) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

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