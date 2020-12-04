Göz gözü görmüyor...Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Göz gözü görmüyor...Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

BURSA - Bursa'da yoğun sis hayatı felç etti. Özellikle Bursa-Ankara yolu ve İnegöl Alanyurt yolunda etkili olan sis sebebiyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Yılın son ayında Bursa'nın İnegöl ilçesi genelinde yoğun sis hakim oldu. Özellikle Alanyurt İnegöl yolu ile Bursa Ankara yolunda oluşan yoğun sis sebebiyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştüğü görüldü. Ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, sis sebebiyle zaman zaman maddi hasarlı kazalarda meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS