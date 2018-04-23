Yoğun Katılımla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Sakarya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleşen törende öğrenciler tarafından hazırlanan programda, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün işaret diliyle anlatıldığı şiir ilgi gördü.

Tüm ülkede olduğu gibi Sakarya'yada da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir program düzenlendi. İlk olarak program İl Milli Eğitim Müdür Fazilet Durmuş, Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Ardından Saygı Duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program anıta çiçek bırakılmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

"Yoğun katılımla gerçekleşti"

Çelenk sunma sonrasında program Atatürk Spor Salonunda devam etti. Gerçekleşen törene Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sakarya Milletvekili Zihni Açba, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Cüneyt Arıkan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş bir açıklama yaptı. Durmuş, "Egemenlik hiç bir anlam hiçbir şekil ve yönde ortaklık kabul etmez. Millet egemenliğini içine sindiremeyen hain odaklar, 15 Temmuz'da milli iradeyi ortadan kaldırmak için bir kalkışmada bulundular. O iradenin sahibi olan milletimizden gereken cevabı almışlardır. Artık hiçbir ihanet ruhu, millet iradesini kesintiye uğratmayı, ele geçirmeyi aklından dahi geçiremeyecektir" dedi. Konuşmaların ardından Mehmet Zorlu İlkokulu öğrencisi Beran Fışkın şiir okudu.

Programa ise öğrencilerin hazırladığı 15 Temmuz darbe teşebbüsünün işaret diliyle anlatıldığı şiir damgasını vurdu. Yapılan hareketlerle öğrencileri katılımcılar ayakta alkışladı. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - SAKARYA