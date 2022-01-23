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Yoğun kar yayladaki sürüleri yerinden etti

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Haberler | Yerel

Yoğun kar yayladaki sürüleri yerinden etti Malatya'da 2 metreyi aşan kar yağışı yayladaki sürüleri erken göçe zorladı.

MALATYA (İHA) - Yoğun kar yayladaki sürüleri yerinden etti

MALATYA - Malatya'da 2 metreyi aşan kar yağışı yayladaki sürüleri erken göçe zorladı.

Malatya'da geçtiğimiz hafta kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı adeta kenti esir aldı. Uzun bir aradan sonra kent genelinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği Sarı Çiçek yaylasında geri dönüş için Mart ayını bekleyen binlerce koyun sürüsü kırsallar mahallelerdeki ağıllara getirilmeye başlandı.

Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde bin 700 rakımda bulunan yaklaşık bine yakın koyun çobanlar tarafından yaylandan indirilerek mahalledeki ağıllara getirilirken, Malatya- Kayseri kara yolunda geçiş yapan sürüler renk görüntüler oluşturdu.

Yoğun kar yayladaki sürüleri yerinden etti

Yoğun kar yayladaki sürüleri yerinden etti

Yoğun kar yayladaki sürüleri yerinden etti

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri

Malatya, kar, Yerel, Haber

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