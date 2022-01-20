Yoğun kar yağışının beklendiği Sinop'ta valilikten vatandaşlara "Sokağa çıkmayın" uyarısı
Kar yağışı Türkiye'nin neredeyse her tarafında etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son rapora göre cuma gününden itibaren etkisini artırarak yeni haftada da devam edecek. Yoğun kar yağışı görülecek Sinop'ta valiliğin vatandaşlara geçtiği uyarı mesajı ise dikkat çekti. Yapılan duyuruda yoğun kar yağışı nedeniyle il, ilçe ve köylerde vatandaşların 'sokağa çıkmaması' istendi.
Sinop Valiliği tarafından, yoğun kar yağışı nedeniyle il, ilçe ve köylerde vatandaşların 'sokağa çıkmaması' için çağrı yapıldı.
"ACİL DURUMLAR DIŞINDA SOKAĞA ÇIKMAYINIZ"
Yapılan duyuruda, "Lütfen dikkat edelim. İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz ve ilçelerimiz ile köylerimizde; vatandaşlarımızın acil durumlar dışında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını, can güvenliğiniz açısından önemle rica ediyoruz" denildi.