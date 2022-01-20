Yoğun kar yağışının beklendiği Sinop'ta valilikten vatandaşlara "Sokağa çıkmayın" uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yoğun kar yağışının beklendiği Sinop'ta valilikten vatandaşlara "Sokağa çıkmayın" uyarısı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Kar yağışı Türkiye'nin neredeyse her tarafında etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son rapora göre cuma gününden itibaren etkisini artırarak yeni haftada da devam edecek. Yoğun kar yağışı görülecek Sinop'ta valiliğin vatandaşlara geçtiği uyarı mesajı ise dikkat çekti. Yapılan duyuruda yoğun kar yağışı nedeniyle il, ilçe ve köylerde vatandaşların 'sokağa çıkmaması' istendi.

Sinop Valiliği tarafından, yoğun kar yağışı nedeniyle il, ilçe ve köylerde vatandaşların 'sokağa çıkmaması' için çağrı yapıldı.

"ACİL DURUMLAR DIŞINDA SOKAĞA ÇIKMAYINIZ"

Yapılan duyuruda, "Lütfen dikkat edelim. İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz ve ilçelerimiz ile köylerimizde; vatandaşlarımızın acil durumlar dışında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını, can güvenliğiniz açısından önemle rica ediyoruz" denildi.

Yoğun kar yağışının beklendiği Sinop'ta valilikten vatandaşlara 'Sokağa çıkmayın' uyarısı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Kar Yağışı, Sinop, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title