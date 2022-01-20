Yoğun kar yağışının beklendiği Sinop'ta valilikten vatandaşlara "Sokağa çıkmayın" uyarısı

Kar yağışı Türkiye'nin neredeyse her tarafında etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son rapora göre cuma gününden itibaren etkisini artırarak yeni haftada da devam edecek. Yoğun kar yağışı görülecek Sinop'ta valiliğin vatandaşlara geçtiği uyarı mesajı ise dikkat çekti. Yapılan duyuruda yoğun kar yağışı nedeniyle il, ilçe ve köylerde vatandaşların 'sokağa çıkmaması' istendi.