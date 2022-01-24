Yoğun kar yağışına dayanamayan halı sahanın çatısı çöktü TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile bir halı sahanın çatısı çöktü.

TOKAT (İHA) - Yoğun kar yağışına dayanamayan halı sahanın çatısı çöktü

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile bir halı sahanın çatısı çöktü. Yunus Emre Mahallesinde ise yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Fatih Sultan Mehmet mahallesindeki halı saha yoğun kar yağışına dayanamadı. Gece saatlerinde yaşanan olayda halı sahanın çatısı çöktü. Kaza maddi hasarla atlatıldı. Yunus Emre Mahallesinde ise yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri motorlu testere yardımı ile ağacın dallarını keserek kaldırdı. İki araçta maddi hasar meydana geldi.