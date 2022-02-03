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Yoğun kar yağışı sonrası elektrik tellerinin kopma anı böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Yoğun kar yağışı sonrası elektrik tellerinin kopma anı böyle görüntülendiISPARTA (İHA)Isparta'da geceden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

ISPARTA (İHA) - Yoğun kar yağışı sonrası elektrik tellerinin kopma anı böyle görüntülendi

ISPARTA (İHA) Isparta'da geceden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı, bazı mahallelerde elektrik tellerini kopardı. Tellerinden kopma anı cep telefonunu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Isparta'da geceden beri etkili kar yağışı kent merkezinde 40 santimetreyi geçti. Kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı bazı mahallelerde elektrik tellerini kopardı. Kar yağışının etkili olması sonrası tellerde baskı oluşturan karlar elektrik tellerini koparak kıvılcım çıkmasına sebep oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Kent genelinde çoğu mahallede elektrik kesintisi olduğu öğrenildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Isparta, kar, Güncel, Haber

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