Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
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Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

03.03.2021 11:38 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:27
Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Selin Yeninci'nin mutasyonlu virüse yakalandığı ortaya çıktı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Selin Yeninci, 10 gün önce virüse yakalandı ve tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Oyuncunun virüsü bu kadar ağır geçirmesinin nedeni de ortaya çıktı.

NEFES DARLIĞI YAŞIYOR

Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre, oyuncunun geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye de görülen mutasyonlu virüse yakalandığı ortaya çıktı. Nefes sıkıntısı çeken oyuncunun tedavisine entübe edilmeden devam ediliyor. Değerleri sınırda olan oyuncunun sağlık durumu da hızla iyiye gidiyor.

Yoğun bakımda tedavi gören Selin Yeninci'nin mutasyonlu koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

DİZİNİN AKIBETİ MERAK EDİLDİ

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da koronavirüs paniği patlak verdi. Dizide Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci, yaptırdığı test sonucu pozitif olduğunu öğrendi. Çekimler için Adana'da bulunan ünlü oyuncu, evde gördüğü tedavinin sonuç vermeyip durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. Yeninci'nin diziye ilişkin süreci ise henüz netlik kazanmadı.

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