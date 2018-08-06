Yoğun Bakıma Kaldırılan Cüneyt Arkın'ın Oğlu Murat Arkın'dan, Usta Oyuncunun Hayranlarına İyi Haber
Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Cüneyt Arkın, yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırıldı. Oğlu Murat Arkın, sosyal medya hesabından usta oyuncunun son durumu hakkında bilgi verdi.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın,yaşadığı solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Yakınlarının araması üzerine 81 yaşındaki usta oyuncu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Arkın'ın sağlık durumunu merak eden hayranlarına güzel haberi ilk olarak menajeri vermişti. Ardından usta oyununun oğlu Murat Arkın sosyal medya hesabından babasının durumunun iyi olduğunu söyledi.
"BABAMIN SAĞLIĞI GAYET İYİ"
KOAH hastası olan sanatçı, kontroller için bugün Silivri'deki bir özel hastaneye gitti. Kontrolleri yapılan sanatçı, rutin uygulama doğrultusunda oksijen aldı ve daha sonra evine geri döndü. Son durumu ile ilgili olarak oğlu Murat Arkın, instagram hesabından "Babamın sağlığı gayet iyi. Endişelenecek bir durum yok. Dünden bu yana bizleri mesajları ile, duaları ile yalnız bırakmayan sizler vefasınız, dostluksunuz. Sizler bu ülkede hala güzel bir şeyler olabileceğinin en büyük kanıtısınız. Sağolun" açıklamasını yaptı.
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TÜRK SİNEMA SEYİRCİSİNİN GÖNLÜNDE TAH KURMUŞ EFSANE BÜYÜK AKTÖR CÜNEYT ARKINA RABBİMDEN SAĞLIKLI UZUN ÖMÜRLER DİLER SAYGILYA ELLERİNDEN ÖPERİM ÇOK YAŞA AK MURAT. YIKILMAYAN ADAM. BATTAL GAZİ. MALKOÇOĞLU. VE DAHA UNUTULMAZ FİLMLERİN JÖNÜ.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır