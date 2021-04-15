Yoğun bakım doluluğu yüzde 80'i geçen Sinop'ta, yatak sayısı artırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yoğun bakım doluluğu yüzde 80'i geçen Sinop'ta, yatak sayısı artırıldı

Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN - Haberler | Güncel
Yoğun bakım doluluğu yüzde 80'i geçen Sinop'ta, yatak sayısı artırıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 80'in üzerinde olduğunu açıkladığı iller arasındaki Sinop'ta, yoğun bakım yatak sayısı 54'ten 94'e çıkarıldı.

Aşılar artık çöpe gitmeyecek! Bakan Koca duyurdu, ev ev gezecek ikna timleri geliyor
Aşılar artık çöpe gitmeyecek! Bakan Koca duyurdu, ev ev gezecek ikna timleri geliyor
Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var
Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 80'in üzerinde olduğunu açıkladığı iller arasındaki Sinop'ta, yoğun bakım yatak sayısı 54'ten 94'e çıkarıldı.

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop'un da aralarında yer aldığı 5 ilde yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını duyurdu. Artan vakalar üzerine Sinop'ta yoğun bakım yatak sayısı da 54'ten 94'e çıkarıldı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi ve Pandemi Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Muharrem Doğan, pandemi sürecinin başında 54 olan yoğun bakım yatak sayısının 94'e çıkardıklarını belirterek, vatandaşları aşı ve maske konusunda uyardı. Doğan, "Yoğun bakım yatağının 6'sı yenidoğan yoğun bakımı, 88'i ise erişkin yoğun bakım yatağından 48'i pandemi hastaları, 40'ı ise diğer hastalar için ayrılmış vaziyette. Vaka sayılarında kademeli bir artış söz konusu. Bu artışta plato fazına geçmiş olsak da hala vaka sayılarımız artıyor. İlimizde bulunan tek hastaneyiz, bu nedenle hem pandemi hastalarına hem de pandemi harici hastalara hizmet veriyoruz. Mağdur olan hastamız hiç olmadı. Özel durumlar haricinde il dışlına sevk etmiyoruz. Doluluk oranımız yüksek ama bu ihtiyacı karşılayabilecek durumdayız" dedi.'HİÇBİR AŞI KORONAVİRÜSTEN DAHA KÖTÜ OLAMAZ'

Kendisinin ve kızının koronavirüs olduklarını, eşinin ise maske sayesinde süreci virüse yakalanmadan atlattığını belirten Uzm. Dr. Doğan, "Maske, temizlik ve mesafe çok önemli kurallar. Vatandaşlarımızdan ricamız, tükenmemiz için biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Hepimizin hayatı önemli ama sağlıklı olamazsak hayatta hiçbir şeyden verim alamayız. Aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. İlimizde aşılama oranına baktığımızda çok iyi yerlerdeyiz. Aşılama yapılan vatandaş oranına baktığımızda 5 ya da 6'ncı sıradaydık. Vatandaşların aşı konusunda hevesli olmasını istiyoruz. Aşılar ihmal edilmemeli, hiçbir aşı koronavirüsü geçirmekten kötü olamaz" diye konuştu.


Yoğun bakım doluluğu yüzde 80'i geçen Sinop'ta, yatak sayısı artırıldı
Yoğun bakım doluluğu yüzde 80'i geçen Sinop'ta, yatak sayısı artırıldı
Yoğun bakım doluluğu yüzde 80'i geçen Sinop'ta, yatak sayısı artırıldı
Yoğun bakım doluluğu yüzde 80'i geçen Sinop'ta, yatak sayısı artırıldı
Yoğun bakım doluluğu yüzde 80'i geçen Sinop'ta, yatak sayısı artırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Canan Ergüder Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Ünal Karaman Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yoğun bakım doluluğu yüzde 80'i geçen Sinop'ta, yatak sayısı artırıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 09:45:51. #1.15#

title