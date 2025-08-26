2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) yerleştirme sonuçları sabah saatlerinde erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet adresi "ykssonuc.osym.gov.tr" üzerinden görüntüleyebilecek. Bunun dışında herhangi bir basılı sonuç belgesi düzenlenmeyecek ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS yerleştirme sonuçlarında hata var mı?

KAYIT TARİHLERİ 1-5 EYLÜL OLARAK BELİRLENDİ

2025-YKS sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşme hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 1-5 Eylül tarihleri arasında tamamlayabilecek. E-kayıt yapmak isteyen öğrenciler ise 1-3 Eylül arasında işlemlerini gerçekleştirebilecek.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINDA HATA VAR MI?

Uzun süredir beklenen yerleştirme sonuçları açıklandı ancak açıklanan tablo, birçok adayın beklentilerini karşılamadı.

Pek çok öğrenci, iyi bir sıralama yapmalarına rağmen açıkta kaldıklarını ya da sıralamalarına göre daha düşük tercihlere yerleştirildiklerini dile getirdi.

TEPKİLER GİDEREK ARTIYOR

Sosyal medya platformlarında belgelerini paylaşan adaylar, sonuçlara yoğun şekilde itiraz ediyor. Peş peşe gelen paylaşımlar ise tepkilerin kısa sürede büyüdüğünü ortaya koyuyor.

İşte bazı paylaşımlar: