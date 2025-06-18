Yks'ye bu sene kaç kişi girecek? Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için bu soru büyük önem taşıyor. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) başvuru yapan aday sayısı ÖSYM tarafından açıklandı. "2025 Yks'ye kaç kişi başvurdu?", "TYT, AYT, YDT oturumlarına kaç öğrenci katılacak?" gibi soruların yanıtları belli oldu. Peki, Yks'ye bu sene kaç kişi girecek? 2025 YKS başvuru sayısı açıklandı mı?

YKS'YE BU SENE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

YKS'ye bu sene yaklaşık 2 milyon 560 bin aday başvurdu. Bu rakam 2024 yılında başvuran 3,12 milyon aday sayısına göre önemli bir düşüşe işaret ediyor. 2025 YKS oturumları 21–22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy'un açıklamalarına göre:

2025 YKS'ye toplam başvuran aday sayısı: 2 milyon 560 bin 649

İlk kez YKS'ye başvuran aday sayısı: 976 bin 697

Kadın aday sayısı: 1 milyon 375 bin 389

Erkek aday sayısı: 1 milyon 185 bin 260

Sınav ücretinden muaf tutulan aday sayıları da dikkat çekici:

Şehit ve gazi yakınları ile gaziler: 12 bin 94 aday sınav, başvuru ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutuldu.

YKS BU HAFTA SONU MU?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 22 Haziran Pazar günü saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Aynı gün öğleden sonra saat 15:45'te başlayacak olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 120 dakika sürecek.

ADAYLAR DİKKAT

Adayların, sınavın başlama saatinden en az bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden temin edebilirler.