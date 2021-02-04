YKS ücreti ne kadar? 2021 YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. ÖSYM sınav takvimini duyurdu. YKS başvurusu 4 Şubat- 2 Mart tarihleri aralığında yapılacak. YKS 2021 ne zaman? YKS başvurusu ne zaman başlıyor? YKS ücreti ne kadar? 2021 YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS sınavını ne zaman yapılacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. YKS sınavına girmek isteyen adaylar başvuruların 4 Şubat'ta başlayacağının açıklanmasının ardından sınav tarihini araştırmaya başladılar. YKS her yıl TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde yapılıyor. İşte YKS ücreti ne kadar? 2021 YKS başvuru ücreti ne kadar? Soruları hakkında detaylar...

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

Başlangıç Tarihi : 04.02.2021 10:00

Bitiş Tarihi : 02.03.2021 23:59

Sınav Ücreti: Her oturum için 90 TL

Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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YKS 2021BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bu oturumların başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.

YKS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından YKS kılavuzu yayımlandığı anda sayfamızda sizlerle paylaşacağız.

TYT NEDİR?

TYT'nin açılımı Temel Yeterlilik Testidir. TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.

YDT'NİN AÇILIMI

YDT'nin açılımı Yabancı Dil Testidir. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

AYT NEDİR?

AYT'nin açılımı Alan Yeterlilik Testleridir. AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.