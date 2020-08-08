YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihlerinde yapılan hatalar nelerdir? 2020 YKS tercih kılavuzu, 2020 üniversite taban puanları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihlerinde yapılan hatalar nelerdir? 2020 YKS tercih kılavuzu, 2020 üniversite taban puanları

2020 YKS tercihleri devam etmektedir. Stresli ve karmaşık zamanda size yardımcı olacak bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz. ÖSYM tarafından yayınlanan linkler ile kolayca tercih yapabilirsiniz. Detaylar haberimizde…

YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihlerinde yapılan hatalar nelerdir? 2020 YKS tercih kılavuzu, 2020 üniversite taban puanları
08.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:38

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2020 YKS tercihleri 6 Ağustos itibarı ile başladı. Adaylar, 14 Ağustos'a kadar üniversite tercih listelerini ÖSYM'ye bildirecek. İşte, ÖSYM AİS YKS tercihleri ekranı...

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2020 YKS tercihleri, 06.08.2020 tarihinde başlayıp, 14.08.2020 tarihine kadar devam etmektedir. 2020 YKS tercih kılavuzuna dikkat ederek istediğiniz bölümleri yazabilirsiniz. Bunun için https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak istediğiniz üniversiteleri tercih edebilirsiniz.

ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI

2020 üniversite tercihleri için YÖK'ün yayınladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası gibi bilgilerin yer aldığı site, tercih zamanında size yardımcı olacaktır.

YKS TERCİH ROBOTU VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihlerinde yapılan hatalar nelerdir? 2020 YKS tercih kılavuzu, 2020 üniversite taban puanları, üniversite kontenj

YKS TERCİHLERİNDE YAPILAN HATALAR NELERDİR?

Üniversite tercihlerinde özellikle ilk defa tercih yapacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Stresli ve karmaşık bu dönemde dikkat edilmesi gereken nokta şöyledir;

-Başarı sırası yerine puana bakılmamalıdır.

-Önemli olan istediğiniz bölümdür. Puanı düşük diye en başa yazmak hata olur.

-Tercih listesinde sadece 3-4 bölüm yazmak. İstediğiniz kadar yazabilirsiniz.

-Bir diğer hata bütün tercih listesini doldurmak. Okumak istemediğiniz bölümü tercih listesine yazayın.

YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihlerinde yapılan hatalar nelerdir? 2020 YKS tercih kılavuzu, 2020 üniversite taban puanları, üniversite kontenj

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.

YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihlerinde yapılan hatalar nelerdir? 2020 YKS tercih kılavuzu, 2020 üniversite taban puanları, üniversite kontenj

İlgili Haberler

YKS tercihleri başladı mı? Tercihler ne zaman? ÖSYM 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları kontenjanlar, başarı sıralaması 2020 taban puanları
YKS tercihleri başladı mı? Tercihler ne zaman? ÖSYM 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları kontenjanlar, başarı sıralaması 2020 taban puanları
YKS üniversite tercihleri başladı! YKS tercihleri nasıl yapılacak? YKS tercihleri ne zaman sona erecek? 2 ve 4 yıllık lisans önlisans taban puanları
YKS üniversite tercihleri başladı! YKS tercihleri nasıl yapılacak? YKS tercihleri ne zaman sona erecek? 2 ve 4 yıllık lisans önlisans taban puanları
YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite kayıtları ne zaman? 2020 YKS tercih kılavuzu
YKS tercihleri ne zaman bitecek? Üniversite tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite kayıtları ne zaman? 2020 YKS tercih kılavuzu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt Politika
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi Magazin
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var Politika
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı
Younes Belhanda'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray, Kayserisporlu Mensah'a teklif yaptı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Sultan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Alişan Serdar Ortaç Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Süleyman Hurma Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Beyrut Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihlerinde yapılan hatalar nelerdir? 2020 YKS tercih kılavuzu, 2020 üniversite taban puanları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 11:38:32. #1.15#
title