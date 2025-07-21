2025- Yks sonuçları hafta sonu erişime açıldı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, sistem yoğunluğunu önlemek için sonuçların sabah erken saatlerde açıklanması bekleniyor. Peki, YKS tercihler ne zaman yapılacak 2025?

2025-YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2025-YKS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından Temmuz ayı içinde, genellikle tercih işlemlerinden birkaç gün önce (son Temmuz haftası) yayımlanacaktır. Kılavuzun PDF formatında erişime açılmasıyla birlikte adaylar, tercih yaparken dikkat etmeleri gereken kuralları ve tarihleri öğrenebilecek.

2025-YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih işlemleri 30 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak

Yani, kılavuz en geç Temmuz son haftasında, muhtemelen 30 Temmuz'dan hemen önce, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinde paylaşıldıktan sonra tercihler başlamış olacak.

• TYT puanı 150 ve üzeri olanlar: Ön lisans (2 yıllık) programları tercih edebilir.

• AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olanlar: Lisans (4 yıllık) programları seçebilir.

Baraj puanı kaldırıldığı için, Türkçe veya Matematik testlerinden en az 0,5 net yapan adayların TYT puanı hesaplanacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

1. ÖSYM AİS sistemine T.C. Kimlik No ve şifreyle giriş yapılır.

2. 2025-YKS Tercih Kılavuzu dikkatlice incelenir.

3. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları araştırılır.

4. En fazla 24 tercih yapılarak sistem üzerinden onay verilir.

Tercih işlemleri tamamen online olarak gerçekleştirilecek, adayların son tarihi kaçırmamaları kritik önem taşıyor.

2025-YKS tercih dönemi yaklaşırken, adayların resmi açıklamaları ve ÖSYM'nin duyurularını takip etmeleri gerekiyor. Süreçle ilgili tüm güncel bilgiler, ÖSYM'nin resmi web sitesi (www.osym.gov.tr) ve YÖK Atlas üzerinden paylaşılacak.