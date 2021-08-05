YKS tercih ekranı ve ÖSYM kılavuzu 2021! YKS tercihleri nereden yapılır?

Son Dakika: YKS tercihleri adayların gündeminde bulunuyor. YKS sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Adaylar tercih sürecinde puanlarına ve başarı sıralarına göre tercihlerini belirleyecekler. YKS tercih ekranı bugün erişime açılmasıyla beraber adaylar tercihlerini yapabilecekler. Peki, YKS tercih ekranı ve ÖSYM kılavuzu 2021! YKS tercihleri nereden yapılır?

Son Dakika: YKS tercihleri adayların gündeminde bulunuyor. YKS sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Adaylar tercih sürecinde puanlarına ve başarı sıralarına göre tercihlerini belirleyecekler. YKS tercih ekranı bugün erişime açılmasıyla beraber adaylar tercihlerini yapabilecekler. Peki, YKS tercih ekranı ve ÖSYM kılavuzu 2021! YKS tercihleri nereden yapılır? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: YKS TERCİH EKRANI VE ÖSYM KILAVUZU 2021!

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

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2021 YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Adayların 2021 YKS için tercih hakkı 24 bulunuyor. Ön lisans ve lisans programlarını da listenize alabileceğiniz 24 bölümü tercih listenize yazabileceksiniz. Ancak tercihlerinizin tümünü doldurmak zorunda değilsiniz.

Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.

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