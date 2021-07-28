YKS sonuçlarına okul puanı dahil mi? 2021 OBP nasıl hesaplanıyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YKS sonuçlarına okul puanı dahil mi? 2021 OBP nasıl hesaplanıyor?

YKS sonuçlarına okul puanı dahil mi? 2021 OBP nasıl hesaplanıyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son Dakika: YKS sonuçları sonrası okul puanı yerleştirme puanı içerisine ekleniyor mu sorusu, birçok öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2021 YKS sonuçlarının açıklandığı ekranda TYT ve AYT puanlarını görüntüleyebilen öğrenciler, buradan alacakları bilgilere göre tercihleri için hazırlıklarına başlayacak. Peki, YKS sonuçları içerisine okul puanı ekleniyor mu? YKS sonuçlarına okul puanı dahil mi? 2021 OBP nasıl hesaplanıyor?

Son Dakika: YKS sonuçları değerlendirme sürecinde önemli bir yer tutan okul puanı ya da diğer bir ifadeyle Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), sınav sonuçları içerisinde yer alıyor. YKS sonuçları sonrası okul puanı yerleştirme puanı içerisine ekleniyor mu sorusu, birçok öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2021 YKS sonuçlarının açıklandığı ekranda TYT ve AYT puanlarını görüntüleyebilen öğrenciler, buradan alacakları bilgilere göre tercihleri için hazırlıklarına başlayacak. Peki, YKS sonuçları içerisine okul puanı ekleniyor mu? YKS sonuçlarına okul puanı dahil mi? 2021 OBP nasıl hesaplanıyor? İşte detaylar haberimizde…

YKS SONUÇLARINA OKUL PUANI DAHİL Mİ?

YKS sonuçları değerlendirme sürecinde önemli bir yer tutan okul puanı ya da diğer bir ifadeyle Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), sınav sonuçları içerisinde yer alıyor. YKS sınav sonuçları içerisinde okul puanını da görebilecek olan öğrenciler, yerleştirme puanları ile tercihlerini buna göre gerçekleştirecek.

YKS sonuçlarında şu bilgiler yer alıyor:

* Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

* TYT puanı ve başarı sırası

* varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

* Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

* Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

OKUL PUANI (OBP) NASIL HESAPLANIYOR?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir.

Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.

Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye

alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem

yapılmayacaktır.

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların

yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

TYT puanı 150'nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180'in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL)

hesaplanmayacaktır.

TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye

girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı 150'nin üstünde olan adaylardan AYT ve/veya YDT'ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 180

ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Ersin Tatar Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut
Magazin Müge Anlı İrem Derici Acun Ilıcalı Diana Spencer
Spor Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YKS sonuçlarına okul puanı dahil mi? 2021 OBP nasıl hesaplanıyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 10:07:22. #1.16#

title