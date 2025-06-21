YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

Yks sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

Bu yıl 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu, saat 10.15'te başlayan Yks'nin ilk oturumu TYT'de adaylara, Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.

TYT, Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 250 sınav merkezinde uygulandı. 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda gerçekleştirilen ilk oturumda 333 bin 836 kişi görev aldı.

Yks'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), yarın saat 10.15'te başlayacak.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

1 milyon 721 bin 60 adayın katılacağı AYT, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlenecek.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

YDT'ye İngilizceden 206 bin 784, Arapçadan 4 bin 331, Almancadan 2 bin 570, Fransızcadan 1028, Rusçadan 735 kişi girecek.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

2025 YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025'te açıklanacak. Sınava giren adaylar, 2025 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

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