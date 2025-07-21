"YKS sonuçlara nasıl itiraz edilir?" sorusu YKS sonuçları ile beraber çok merak edilen konular arasında yer alıyor. YKS sonrası tercihler ve yerleştirme süreçlerini planlayan adaylar YSK puanları ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, YKS sonuçlara nasıl itiraz edilir? YKS sonuçlara nasıl itiraz edilir?

YKS SONUÇLARA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

YKS sonuçlarına itiraz süreci ÖSYM tarafından belirlenen kurallara göre yapılır. İşte adım adım YKS sonuçlarına itiraz süreci:

1. İtiraz Süresi ve Şekli

• Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde yapılmalıdır.

• İtirazlar, ÖSYM'ye gönderilecek bir dilekçe ile yapılır. Faks veya e-posta ile itiraz kabul edilmez.

• Soru itirazları ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içinde yapılmalıdır.

2. İtiraz Dilekçesi Hazırlama

• Genel Amaçlı Dilekçe kullanılmalıdır. (ÖSYM'nin sitesinden indirebilirsiniz)

• Dilekçede açıkça neye itiraz edildiği belirtilmeli ve T.C. kimlik numarası, ad-soyad, imza ve iletişim bilgileri eksiksiz yazılmalıdır.

• Evrak Referans Numarası alınmalıdır. Bu numara, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden edinilebilir.

3. İtiraz Ücretinin Yatırılması

• Sonuç inceleme itirazı için 60 TL ücret ödenmelidir.

• Soru itirazı için her bir soru başına 120 TL ödenir.

• Ücret, Halkbank'ın ÖSYM hesabına yatırılmalı ve banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.

Hesap Bilgileri:

Banka: Halkbank Ankara Kurumsal Şube

IBAN: TR 40 0001 2009 4520 0044 0002 07

Alıcı : ÖSYM

4. Dilekçenin Gönderilmesi

• Dilekçe ve banka dekontu, ÖSYM'ye posta yoluyla veya elden teslim edilmelidir.

• Adres:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı

Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1

06800 Çankaya/ANKARA