YKS yerleri açıklandı mı 2021? YKS yerleri belli oldu mu? YKS sınav yerleri değiştirme nasıl yapılır?

YKS yerleri açıklandı mı 2021? YKS 2021 için geri sayım sürüyor. Öğrencilerin beklediği "YKS sınav yerleri açıklandı mı 2021? YKS yerleri belli oldu mu? YKS sınav yerleri değiştirme nasıl yapılır" soruları yanıt buldu. Üniversite hayali kuran ve Haziran ayında sınava girecek olan YKS adayları sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini de merak ediyor. İşte YKS ile ilgili son dakika gelişmeler

YKS sınav yerleri ile ilgili sorgulamalar takip ediliyor. Milyonlarca öğrenci YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM sınav takvimini duyururken (AYT, TYT, YDT) sınav tarihleri de belli oldu. YKS sınav yerleri ile öğrencilerin hangi oturuma nerede katılım göstereceğini belli olacak. İşte detaylar...

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS için sınav giriş yerleri hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak, geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.

2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran Cumartesi 10.15'te yapılacak. 135 dk sürecek.

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 27 Haziran Pazar 10.15'te yapılacak. 180 dk. sürecek.

3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran Pazar 15.54'te yapılacak. 120 dk. sürecek.

YKS SINAV YERLERİ DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Bu dilekçe ile başvuru yapmış adaylar da bu duyuruda belirtildiği üzere aday işlemleri sisteminden sınav merkezi değiştirmek için başvuru yapabilecek.

Adayların değişiklik talebi yapmak için bir günü var.

Duyurunun tamamı şöyle:

2020-YKS ile 2020-MSÜ Sınavına Başvuran Adaylar İçin Sınav Merkezi Değişiklik Talebi Hakkında

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ile 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) başvuran adayların atamaları, ilgili sınava başvurularında birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine yapılmıştır.

Ancak, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar (sınav merkezi değişiklik taleplerini dilekçe vb. yollarla daha önce ÖSYM'ye göndermiş olan adaylar dahil) sınav merkezi değişikliği taleplerini değerlendirilmek üzere 29 Mayıs 2020 tarihinde 09.00 – 23.59 saatleri arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden Başkanlığımıza iletebileceklerdir.

Adaylarımıza önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sınav Yeri (Sınav Merkezi) Değişiklil Talebi Nasıl Yapılır?

1. https://ais.osym.gov.tr adresine gidilerek T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.

2. Sol menüdeki "işlemler" başlığı altındaki "sınav merkezi değişikliği talebi" kutucuğu üzerinden 2020 YKS ya da 2020 MSÜ sınavlarından biri seçilir.

Hangi sınav için değişiklik yapmak istiyorsanız buradan seçin.

3. Hangi ilde sınava girmek üzere atanmış olduğunuzu kontrol edin.

ÖSYM'ye Sınav Yeri (Sınav Merkezi) Değişiklik Talebi Nasıl Yapılır? 1

Sınav merkezi değişikliği talebi için iki tercih hakkı bulunuyor.

4. Değişiklik yapmak istiyorsanız sınava başvuru sırasında olduğu gibi iki sınav merkezi tercih ederek değişiklik talebinizi belirleyin.

5. Kaydet ve gönder düğmesine basarak başvurunuzun alındığından emin olun.

6. Yaptığınız başvurunun alınmış olduğundan emin olmak için 3. adıma dönerek değişiklik başvurusu yapmış olduğunuza ilişkin emin olun.

Eğer gireceğiniz ÖSYM sınavı için sınav merkezi tercihinde bulunduysanız, değişiklik yapmak için ilgili sınavın başvuru kılavuzunda bulabileceğiniz genel amaçlı dilekçe ile ÖSYM'ye müracaat edebilirsiniz.