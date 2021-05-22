YKS provası gerçeğinden farksızdı, geç kalan öğrenciler sınava alınmadı
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YKS provası gerçeğinden farksızdı, geç kalan öğrenciler sınava alınmadı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Güncel

YKS provası gerçeğinden farksızdı, geç kalan öğrenciler sınava alınmadı Sivas'ta YKS'ye hazırlanan öğrencilerin sınav heyecanını yenmeleri ve sınav tecrübesi kazanmaları için ilginç bir projeye imza atıldı.

YKS provası gerçeğinden farksızdı, geç kalan öğrenciler sınava alınmadı

SİVAS - Sivas'ta YKS'ye hazırlanan öğrencilerin sınav heyecanını yenmeleri ve sınav tecrübesi kazanmaları için ilginç bir projeye imza atıldı. İl genelinde YKS'ye girecek tüm öğrencilerin katıldığı YKS provası gerçeğinden farksızdı.

Sivas Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü YKS'ye girecek öğrencilerin sınav başarısını arttırmak için ilginç bir projeye imza attı. Öğrencilere sınav tecrübesi kazandırmak ve sınav heyecanlarını yenmeleri için sınav provası gerçekleştirildi. "Son Prova" isimli sınavda, ÖSYM tarafından uygulanan tüm YSK sınav düzeni ve kuralları uygulandı. Kimliğini unutan öğrenciler sınava alınmadı. Sınav saatini geciktiren öğrencilerinde sınava girmesine izin verilmedi. Öğrenciler sınav provasında; sınav disiplini ve zamanlama gibi hususlarda eksik ve aksaklarını görme fırsatı buldu.

10 Bin 464 öğrenci katıldı

Gerçeğini aratmayan sınav provasına Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsündeki 25 sınav merkezinde ve Suşehri'ndeki 2 merkezde 967 öğretmenin nezaretinde 10 bin 464 öğrenci katıldı. Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilen sınavda üst düzey Covid-19 tedbirlerdi alındı. Sınava giren tüm öğrencilerin HES kodları alındı. Riskli grupta bulunan öğrenciler sınava dahil edilmedi. Sınav salonlarında ve güvenlik noktalarında sosyal mesafe kuralından taviz verildi.

Türkiye'de ilk gerçekleşti

Öğrenci ve veliler Türkiye'de ilk kez uygulanan sınav provasından memnun olduklarını belirtti. Öğrenciler, "Bu sınav, sınav heyecanını atmamızı sağladı. Sınavdan önce eksiklerimizi tespit etme imkanı bulduk. Sınav günü nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendik. Bizim için iyi oldu" dediler. Velilerde sınav provasından duydukları memnuniyeti diye getirdi.

Geç kalanlar sınava alınmadı

ÖSYM sınav kullarının bire bir uygulandığı sınavda, geç kalanlar ve kimliğini yanında getirmeyeler sınava alınmadı. Gerçek sınav öncesi, dikkatsizlikleri yüzünden sınava alınmayan öğrenciler önemli bir ders aldıklarını belirtti. Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kimliğini unuttuğu için sınava alınmayan bir öğrenciye nasihatte bulunarak gerçek sınavda daha dikkatli olmasını istedi.

YKS provası gerçeğinden farksızdı, geç kalan öğrenciler sınava alınmadı
YKS provası gerçeğinden farksızdı, geç kalan öğrenciler sınava alınmadı
YKS provası gerçeğinden farksızdı, geç kalan öğrenciler sınava alınmadı
YKS provası gerçeğinden farksızdı, geç kalan öğrenciler sınava alınmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

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