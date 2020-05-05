YKS ne zaman? YKS tarihi değişti mi? 2020 YKS baraj puanı kaç?

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından öne çekildi. Peki, YKS ne zaman? Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok sınav ertelenirken YKS'de bu sınavların arasında yer aldı. Temmuz ayına ertelenen YKS tarihi yeniden değiştirildi. YKS baraj puanı kaç oldu?

Üniversite eğitimi için binlerce öğrencinin ter döktüğü YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tarihi merak konusu oldu. Türkiye'de koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasıyla sınav takviminde düzenleme yapıldı ve YKS öne alındı. Diğer yandan YKS baraj puanında ve sınav süresinde de değişiklik yapıldı. İşte ayrıntılar...

2020 YKS NE ZAMAN?

Yüzlece can kaybına yol açan koronavirüsün önüne geçebilemek adına yüz yüze eğitime ara verilirken, birçok sınav da ertelendi. Bu sınavlar arasında bulunan YKS, 25-26 Temmuz tarihlerine çekilmişti. Ülkedeki salgın tablosunun iyiye gitmesi ve öğrencilerin eğitimlerinde daha fazla aksaklığın olmaması adına 2020 YKS tarihi 27 - 28 Haziran olarak belirlendi.

YKS BARAJ PUANI DEĞİŞTİRİLDİ

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamaları doğrultusunda sadece bu yıla mahsus olmak üzere YKS baraj puanı indirildi. Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarının tercih edilmesi için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı 2020 yılı özelinde 170'e çekildi. Bu kararla birlikte, geçen yıla oranla 112 ila 195 bin ilave aday öğrencinin lisans programlarına yerleşebilecekleri tahmin ediliyor.

2020 YKS SÜRESİ UZATILDI

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik sadece bu seneye özel olmak üzere öğrencilerin lehine bazı kararlar alındı. TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı.