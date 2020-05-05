YKS ne zaman? YKS tarihi değişti mi? 2020 YKS baraj puanı kaç?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

YKS ne zaman? YKS tarihi değişti mi? 2020 YKS baraj puanı kaç?

YKS ne zaman? YKS tarihi değişti mi? 2020 YKS baraj puanı kaç?
05.05.2020 09:31 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:31

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından öne çekildi. Peki, YKS ne zaman? Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok sınav ertelenirken YKS'de bu sınavların arasında yer aldı. Temmuz ayına ertelenen YKS tarihi yeniden değiştirildi. YKS baraj puanı kaç oldu?

Üniversite eğitimi için binlerce öğrencinin ter döktüğü YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) tarihi merak konusu oldu. Türkiye'de koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasıyla sınav takviminde düzenleme yapıldı ve YKS öne alındı. Diğer yandan YKS baraj puanında ve sınav süresinde de değişiklik yapıldı. İşte ayrıntılar...

2020 YKS NE ZAMAN?

Yüzlece can kaybına yol açan koronavirüsün önüne geçebilemek adına yüz yüze eğitime ara verilirken, birçok sınav da ertelendi. Bu sınavlar arasında bulunan YKS, 25-26 Temmuz tarihlerine çekilmişti. Ülkedeki salgın tablosunun iyiye gitmesi ve öğrencilerin eğitimlerinde daha fazla aksaklığın olmaması adına 2020 YKS tarihi 27 - 28 Haziran olarak belirlendi.

YKS BARAJ PUANI DEĞİŞTİRİLDİ

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamaları doğrultusunda sadece bu yıla mahsus olmak üzere YKS baraj puanı indirildi. Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarının tercih edilmesi için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı 2020 yılı özelinde 170'e çekildi. Bu kararla birlikte, geçen yıla oranla 112 ila 195 bin ilave aday öğrencinin lisans programlarına yerleşebilecekleri tahmin ediliyor.

2020 YKS SÜRESİ UZATILDI

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik sadece bu seneye özel olmak üzere öğrencilerin lehine bazı kararlar alındı. TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı.

Manşet

Haberler

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haber
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haber
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haber
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haber
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı Haber
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar...
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haber
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı
Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak...
Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan 'Avukatlık Kanun Taslağı'yla ilgili açıklama yaptı
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Türk profesörden güzel haber: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Türk profesörden güzel haber: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
İBB, lise ve üniversite sınavına girecek adaylar için online deneme sınavı düzenleyecek
İBB, lise ve üniversite sınavına girecek adaylar için online deneme sınavı düzenleyecek
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Donald Trump Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Bülent Ersoy Gülben Ergen Yağmur Atacan
Spor Fatih Terim Selçuk İnan Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Haziran Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: YKS ne zaman? YKS tarihi değişti mi? 2020 YKS baraj puanı kaç? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 10:04:26. #1.15#
title