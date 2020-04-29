YKS ne zaman? YKS sınavı öne mi alındı? YKS ertelendi mi? 2020 YKS konuları
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YKS ne zaman? YKS sınavı öne mi alındı? YKS ertelendi mi? 2020 YKS konuları

TYT, AYT, YDT ne zaman? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da yapılması planlanırken koronavirüs salgını sebebiyle 25-26 Temmuz tarihlerine ertelenmişti. Binlerce öğrenci ve veli YKS sınavı ertelendi mi, öne mi alındı sorularını araştırıyor. YÖK YKS sınavı tarihi haberimizde.

YKS ne zaman? YKS sınavı öne mi alındı? YKS ertelendi mi? 2020 YKS konuları
29.04.2020 08:53 | Son Güncelleme: 29.04.2020 08:53

YKS ertelendi mi? YÖK açıklamasına göre Temmuz ayına alınan YKS sınavı öne mi alındı? Covid-19 virüsü nedeniyle ÖSYM tarafından tarihi değiştirilmişti. MEB, YKS konularında değşiklik yaptı. Buna göre 9, 10, 11. sınıf müfredatı ile birlikte 12. sınıfın birinci dönemi de geçerli olacak. İşte, YKS sınavı konuları, müfredatı...

YKS ÖNE Mİ ALINDI?

MEB tarafından konularında değişikliğe gidilen TYT, AYT ve YDT'den oluşan YKS sınavı, normal şartlarda 20-21 Haziran'da yapıalcaktı. Fakat, Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilirlen ÖSYM'de sınav takvimini erteledi. Buna göre YKS sınavı da 25-26 Temmuz tarihinde düzenlenecek.

2020 TYT (Temel Yeterlilik Testi) - 25 Temmuz Cumartesi

2020 AYT (Alan Yeterlilik Testi) - 26 Temmuz Pazar

2020 YDt (Yabancı Dil Testi) - 26 Temmuz Pazar

YKS ERTELENECEK Mİ?

Yeni takvime göre yaz aylarında yapılması planlanan YKS'nin, sınav sonuçları, tercih dönemi göz önüne alındığında yeniden ertelenmesi gündeme geldi. Henüz konuyla ilgili resmi makamlarca açıklama bulunmuyor.

YKS KONULARI NELER?

Eğitime ara verildikten sonra uzaktan eğitim sistemiyle derslere devam eden öğrencilerin mağdur olmaması adına MEB, YKS sınavı konularının 9, 10, 11. sınıf müfredatından olacağını açıklmaıştı. YKS'ye girecek öğrenciler, son değişikliklerle 12. sınıfın brinci dönem konularından da sorumlu olacaklar.

12. sınıf dersleri ve güncellenen YKS konuları için tıklayın...

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