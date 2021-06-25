YKS kalem silgi verilecek mi 2021? 2021 YKS'de su götürmek serbest mi? YKS'de gerekli belgeler neler?

YKS sınavının ilk oturumu yarın gerçekleşecek. Sınava saatler kala adaylar hazırlıklarını tamamlıyor. YKS 2021 gerekli belgeler listesi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Peki, YKS kalem silgi verilecek mi 2021? 2021 YKS'de su götürmek serbest mi? YKS'de gerekli belgeler neler?

YKS kalem silgi verilecek mi 2021? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milyonlarca öğrencinin katılacağı sınav 26-27 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenecek. YKS 2021 sınavına sayılı saatler kala YKS'de gerekli belgeler aratılmaya başladı. YKS sınav kılavuzunu erişime açan ÖSYM YKS'de bulundurulması gereken belgeleri yayınlamıştı. Peki, YKS'de gerekli belgeler listesinde neler var?

YKS KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ 2021?

YKS sınav binalarına gerekli belgelerin haricinde eşya alımı yapılmayacak. YKS 2021 sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda istenilen belgeler ve kalem silgi verilip verilmeyeceği ile ilgili açıklama yapıldı. YKS 2021 sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar şeffaf pet şişe içinde sularını kendileri getirebilecek. Öte yandan sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak.

YKS'DE KALEM, SU, KALEMTRAŞ VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

YKS 2021 sınav kılavuzunda yer alan bilgiler şöyle;

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.